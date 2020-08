Opluchting na schrappen veevoermaatregel: "Mooi dat 'ie van tafel af is"

ZUIDSCHERMER - De veevoermaatregel is van tafel en dat is een grote opluchting voor boeren uit de provincie. Wekenlang hebben ze actie gevoerd om ervoor te zorgen dat deze wet geschrapt zou worden en dat is nu gelukt.

De NOS meldde vandaag dat de wet niet wordt ingevoerd. "Dit was een gedrocht van een maatregel en het is mooi dat die van tafel af is", aldus Ad Baltus, boer en voorman van Boeren in Actie Noord-Holland. "Deze regel betekende dat je diergezondsheidsproblemen ging krijgen en dat willen we niet. Wij willen onze dieren goed verzorgen."

De frustratie zat de afgelopen maanden hoog bij de boeren. Ze habben namelijk een alternatief plan bedacht om de stikstofuitstoot te verminderen: "We kunnen echt wel reduceren maar je moet het niet per ondernemer aanpakken, maar in het algemeen. Als de ene boer wat meer uitstoot en de andere wat minder dan boek je ook resultaat", vertelt Baltus begin juli aan NH Nieuws.

Maar volgens Schouten was de regeling uitvoerbaar en handhaafbaar, waardoor de minister niet van plan leek te zijn met de boeren in te stemmen. Maar daar kwam later verandering in, waardoor de veevoermaatregel nu van tafel is.

De stikstofreductie zou minimaal zijn en de boeren waren bezorgd over de gezondheid van de dieren. "Het is goed dat ze heeft ingezien dat het zonder draagvlak in de sector niets ging worden", meent Baltus. "Ga nu met ons praten. Dan gaan we het oplossen met elkaar."