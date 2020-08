West-Friese boeren: dubbele gevoelens bij schrappen veevoermaatregel

WEST-FRIESLAND - De mogelijkheid dat de veevoermaatregel geschrapt gaat worden zorgt zowel voor blijdschap als voor onzekerheid bij West-Friese boeren. Volgens de NOS zal later vandaag bekend worden gemaakt dat de wet niet wordt ingevoerd. "Als de wet inderdaad van tafel gaat, zijn we blij. Maar wat gaat er daarna gebeuren?", vraagt veehoudster Ingrid de Sain uit Schellinkhout zich af.

De veevoermaatregel houdt in dat koeien minder eiwitrijk voedsel krijgen. Hierdoor zou er minder stikstof uitgestoten worden, wat ruimte biedt voor woningbouw. Volgens veehouders is alternatief voedsel echter zeer ongezond voor de koeien.

"Als de wet van kracht zou gaan, zouden we onze koeien niet naar behoefte kunnen voeden", legt melkveehouder Cees de Boer uit Benningbroek uit. "We kunnen kalfjes dan niet geven wat ze nodig hebben om te groeien. En ook drachtige koeien komen dan ernstig tekort. Dit kunnen we alleen oplossen door koeien meer krachtvoer te geven. Maar daar kauwen ze weer nauwelijks op, wat slecht is voor de spijsvertering."

Vraagtekens

Wanneer de wet inderdaad van tafel gaat, is Cees de Boer weliswaar blij, maar hij moet het eerst nog maar zien: "Het is nog maar de vraag of dat daadwerkelijk gebeurt. Misschien komen ze ook wel tot een of ander half compromis", stelt hij.