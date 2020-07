Bobeldijkse boer protesteert in Den Haag: "Met deze regel krijg je weggooikoeien"

BOBELDIJK - Boeren zijn boos over de voermaatregel die minister Schouten in september in wil laten gaan en komen op deze laatste dag voor het zomerreces in protest. Ook René Staal uit Bobeldijk is in Den Haag om zijn stem te laten horen. De boeren mogen straks minder eiwit voeren en vrezen voor de gezondheid van hun koeien.

Melkveehouder René Staal vindt het belangrijk dat hij en zijn collega's gehoord worden. "Veel boeren zijn moegestreden", merkt hij. "Ze denken: laat het maar over ons heen komen, we passen ons wel weer aan." Maar Staal geeft nog niet op. "Iemand moet het doen. Ik leg me er niet bij neer." Hij is gefrustreerd over de zoveelste regel die hem wordt opgelegd.

De boeren mogen vanaf september minder eiwit voeren aan de koeien, want eiwit zorgt voor meer ammoniak in de mest en dat is slecht voor het milieu. Een maatregel die volgens Staal weinig oplevert en bovendien slecht is voor de boer en de koe.



"De eiwitten geven de koe meer weerstand:, legt Staal uit. "En een gezonde weerstand is een gezonde koe. We doen met zijn allen zo ons best om 'duurzame' koeien te krijgen die lang mee gaan voor de melk, maar op deze manier krijg je weggooikoeien: als de gezondheid niet goed is gaan ze ook niet langer mee."

Minder eiwitten binnenkrijgen geeft vooral drachtige koeien extra risico: het kalfje in de buik kan namelijk bij te weinig eiwit een ontwikkelingsachterstand oplopen, aldus Staal.