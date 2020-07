Alkmaar Boeren bezetten Alkmaars Waagplein: "Dit is dierenmishandeling"

ALKMAAR - Niet alleen in Den Haag voeren boeren vandaag actie. Ook in Alkmaar trokken boeren naar het Waagplein om hun boosheid te tonen. Ze protesteren tegen het plan om de uitstoot van stikstof te verlagen, door minder eiwit in veevoer toe te staan.

Even voor elf uur reden negen tractoren onder politiebegeleiding via de Gedempte Nieuwesloot naar het Waagplein. Ze zijn het niet eens met het zogenoemde koeiendieet. Het plan van minister Schouten van Landbouw om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen valt niet in goede aarde. Dierenmishandeling "Je krijgt nu een maximum hoeveelheid eiwit voor alle diergroepen", legt Ad Baltus van Boeren in Actie Noord-Holland uit. "De jonge kalfjes en de hoogdrachtige koeien kunnen niet zonder extra eiwit. Dan krijg je gezondheidsproblemen. Dat noem ik gewoon dierenmishandeling als je opzettelijk beesten ondervoedt."

Brandweer Avenhorn

De frustratie zit hoog bij de boeren. Ze hebben namelijk een alternatief plan bedacht om de stikstofuitstoot te verminderen. Zij willen de eiwitten in het veevoer verlagen op basis van vrijwilligheid. "We kunnen echt wel reduceren maar je moet het niet per ondernemer aanpakken, maar in het algemeen. Als de ene boer wat meer uitstoot en de andere wat minder dan boek je ook resultaat." Maar daar is minister Schouten het niet mee eens. "In deze regeling wordt rekening gehouden met het dierenwelzijn. Een regeling die ook uitvoerbaar en handhaafbaar is, dat is belangrijk voor de rechter. De alternatieven die ik heb gezien voldoen daar niet aan", zo liet ze aan de NOS weten.

Quote "Den Haag is nog een heel eind weg en het werk moet ook door" Ad baltus - Boeren in actie Noord-holland

Maar is Den Haag niet de plek waar de boeren moeten zijn? Daar worden toch de besluiten genomen? "Den Haag is nog een heel eind weg en het werk moet ook door", vertelt Baltus. "We willen ook graag aan de burger laten zien wat de gevolgen van de maatregelen zijn en dat we het er niet mee eens zijn." Aangifte Na een kopje koffie op het terras op het Waagplein stappen de boeren weer hun trekkers in. De volgende halte is het politiebureau. "We doen aangifte tegen de overheid wegens dierenmishandeling. We vinden dat dit absoluut niet kan. Het kan niet zo zijn dat het kabinet akkoord gaat met verwaarlozing van vee."