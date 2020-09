FC Volendam-trainer Wim Jonk: "We zijn heel kieskeurig"

VOLENDAM - FC Volendam ontvangt zondagavond op het niet-alledaagse tijdstip van 20.00 uur Go Ahead Eagles. Ondanks de 1-0 zege bij Helmond Sport valt de start van de competitie niet mee. De club kijkt nog naar versterkingen. "Maar we zijn heel kieskeurig", legt trainer Wim Jonk uit.

Begin deze week zong het gerucht rond dat FC Volendam interesse zou hebben voor Benaissa Benamar van Telstar, die van 2012 tot 2014 in de jeugdopleiding van Volendam speelde. Achterin zitten de Volendammers niet al te dik in de verdedigers, zeker niet na het wegvallen van Micky van de Ven. Andries Jonker gaf aan dat Telstar niet was benaderd en ook Jonk ontkent de vermeende belangstelling. "Nee, er is op dit moment geen lijstje wat betreft Benamar."

Mo Betti terug

Meevaller is dat Mo Betti hersteld is van zijn knieblessure en zondag terugkeert in de selectie voor het duel met Go Ahead. Ook Dean James liet zich weer op het veld zien. Hij is nog niet volledig hersteld van zijn spierblessure en trainde ook nog niet met de groep mee.

Alex Plat bleef vrijdag uit voorzorg aan de kant. Hij kreeg woensdag lichte hamstringklachten, maar verwacht zondag gewoon te kunnen spelen. Vermoedelijk houdt Jonk daardoor vast aan dezelfde basisformatie als tegen Helmond Sport.

Je kunt FC Volendam - Go Ahead Eagles zondagavond vanaf 20.00 uur live volgen via ons twitteraccount @NHSport_