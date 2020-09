Geen contact tussen Telstar en FC Volendam over Benamar

VELSEN-ZUID - "Dat Volendam-gerucht loopt al maanden. Ik heb het nummer van veel mensen bij Volendam en zij die van mij, maar er is geen contact geweest", aldus Telstar-trainer Andries Jonker over de vermeende interesse in Telstar-verdediger Benaissa Benamar.

Andries Jonker over de vermeende interesse in Benaissa Benamar - NH Nieuws

Opmerkelijk genoeg stond Benamar vandaag niet op het veld bij Telstar. De officiële lezing van de club is, is dat hij ziek is. Vaak is dat een voorbode op een komende transfer, maar trainer Andries Jonker laat weten dat er niets rond is.

"Concrete interesse sluimert al een tijd rond Benamar. Er is niets rond en er zijn geen handtekeningen gezet", laat Jonker weten.