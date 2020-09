LIVE NH Sport: FC Dordrecht - Jong AZ

DORDRECHT - Spektakel gegarandeerd! In vier competitiewedstrijden van Jong AZ vielen dit seizoen liefst 25 doelpunten. Klapstuk was natuurlijk de 7-3 zege van de Alkmaarse beloften op titelkandidaat De Graafschap. Vrijdagavond kun je op NH Radio horen hoe de jonkies van trainer Michel Vonk het er vanaf brengen op bezoek bij FC Dordrecht.

De Schapekoppen kennen een beroerde start van het seizoen. Met slechts één punt uit vier duels is het elftal van trainer Harry van den Ham hekkensluiter in de eerste divisie.

Uiteraard is het de vraag of de ploeg na alle complimenten aan de Krommedijk de derde overwinning op rij weet binnen te slepen. De Noor Håkon Evjen is in elk geval niet van de partij. Hij kreeg tegen De Graafschap twee keer geel en is voor één wedstrijd geschorst. Omdat hij geen directe rode kaart kreeg, kan trainer Arne Slot zaterdagavond tegen Fortuna Sittard wel een beroep op Evjen doen als hij dat zou willen.

FC Dordrecht - Jong AZ begint vanavond om 18.45 uur. Je hoort verslaggever Edward Dekker daarom eerst in Eindelijk Weekend bij William van de Logt en vanaf 19.00 uur bij Rob Mooij en Stef Swagers in NH Sport.

Verder in NH Sport natuurlijk ook aandacht voor de officiële presentatie van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal. We blikken vooruit op de wedstrijden Fortuna Sittard - AZ en Ajax - Vitesse, zaterdagavond in de eredivisie en FC Volendam - Go Ahead Eagles, zondagavond in de eerste divisie.