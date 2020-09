Manager Dylan Groenewegen over gevolgen valpartij: "Hij zit in een mentaal traject"

AMSTERDAM - Een maand geleden gingen wielrenners Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen verschrikkelijk hard onderuit na een massasprint in de Ronde van Polen. Martijn Berkhout, manager van beide renners, zei bij de NOS dat Groenewegen het vooral mentaal nog steeds moeilijk heeft.

Pro Shots / imago

Groenewegen week in Polen van zijn lijn af en veroorzaakte daardoor de afschuwelijke valpartij, waarna Jakobsen dagenlang in een kunstmatige coma moest worden gehouden. De Amsterdammer kreeg veel kritiek via sociale media en vanuit het wielerpeloton. Bedreigingen gaan door "Dylan zit in een mentaal traject waar hij uit moet komen", vertelt Berkhout in De Avondetappe. "Hij heeft ontzettend veel voor de kiezen gekregen, ook qua sociale media. Wat er allemaal op hem af is gekomen, dat hebben we nog nooit gezien in de wielrennerij." De bedreigingen aan zijn adres blijven doorgaan. "Zeker, en dat gaat eigenlijk nog altijd door. Het is niet zo dat hij zich heel prettig voelt, nee. Hij leeft met de consequenties. Ik moet wel zeggen dat beide renners heel goed worden bijgestaan door hun ploeg. Met z'n allen proberen we ervoor te zorgen dat die twee ooit weer tegen elkaar kunnen sprinten." Tekst gaat verder onder de foto

Pro Shots / imago

Jakobsen "Fabio zit in een herstelfase: op dit moment zitten we op het punt dat we moeten afwachten of het lichaam kan herstellen, zodat hij weer topsporter kan worden. En topsprinter. Dat heeft tijd nodig. We kunnen alleen maar afwachten. De tijd moet het leren of hij kan terugkeren. Daar hopen we allemaal op", aldus Berkhout.

Quote "De Ronde van Polen en de UCI hebben natuurlijk ongelooflijke fouten gemaakt" manger Martijn berkhout

Juridisch laten beide partijen zich onafhankelijk van elkaar adviseren. "De Ronde van Polen en de UCI, ik hoor niks van ze. Maar zij hebben natuurlijk ongelooflijke fouten gemaakt. De UCI had moeten controleren of het organisatorisch allemaal goed was. Een commissaris had het parcours moeten checken, vlak voor de finish. Dat is ook niet gebeurd. Dat zijn dingen waar we nu naar aan het kijken zijn."