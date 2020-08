Oud-wielrenner Rooks: "Met een beetje ballen had Dylan naar links gestuurd"

AMSTELVEEN - "Met een beetje ballen had Dylan Groenewegen naar links gestuurd. Dan had hij de sprint reglementair gewonnen of verloren", aldus oud-wielrenner Steven Rooks over de crash van Fabio Jakobsen. De vreselijke valpartij werd veroorzaakt door Groenewegen die van zijn lijn week in de sprint. Dit gebeurde in de eerste etappe van de Ronde van Polen.