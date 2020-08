Jumbo-Visma laat Groenewegen voorlopig niet starten

AMSTERDAM - Wielerploeg Jumbo-Visma heeft besloten renner Dylan Groenewegen voorlopig niet in wedstrijden te laten uitkomen. De formatie zegt eerst te wachten op het oordeel dat de disciplinaire commissie van 's werelds overkoepelende organisatie UCI velt over het incident waarbij Groenewegen deze week betrokken was.

De leiding van de Nederlandse formatie heeft eerst met de renner gesproken, alvorens maatregelen te treffen. "Dylan is kapot van wat er is gebeurd vanwege de, ongewilde, ernstige consequenties voor de anderen die bij de valpartij betrokken waren. Het spijt hem enorm", zo laat Jumbo-Visma verder weten.

Door in de sprint in de eerste etappe van de Ronde van Polen van zijn lijn af te wijken veroorzaakte hij een valpartij, waarbij landgenoot Fabio Jakobsen zwaargewond raakte. Volgens Jumbo-Visma geeft Groenewegen zijn fout volmondig toe. "Dylan erkent dat hij een incorrecte manoeuvre heeft gemaakt en dat hij terecht is gediskwalificeerd."

Nadat hij eerder al schriftelijk zijn spijt had betuigd, deed Groenewegen dat ook nog eens in een interview bij de NOS. Hij was daarbij hevig geëmotioneerd. "Ik kan alleen maar hopen dat het met Fabio goed komt. Ik heb een fout gemaakt door van mijn lijn af te wijken en dat kan ik niet meer terugdraaien. Het ging allemaal heel snel, ik zag Fabio liggen en wist meteen dat het niet goed was."

"Als je in zo'n sprint zit denk je niet veel na", zo beschreef Groenewegen het incident. "Het enige wat je wilt is als eerste over de finish komen. Ik zag iemand komen en reageerde daarop, op een foute manier. Het ging heel snel allemaal. Even later ligt iedereen op de grond. Wat je dan hoort zijn geen fijne dingen."