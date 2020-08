Wielrenner Groenewegen onder vuur na zware valpartij in Polen

KATOWICE - Wielrenner Dylan Groenewegen krijgt veel kritiek naar aanleiding van de afschuwelijke valpartij in de Ronde van Polen. Er wordt zelfs gesproken van een moordaanslag op Fabio Jakobsen. De situatie van Jakobsen is ernstig, maar stabiel.

Jakobsen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een operatie van vijf uur ondergaan. De operatie is zonder complicaties verlopen. Volgens het ziekenhuis wordt donderdag geprobeerd om de 23-jarige wierlenner te laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Rond 14.00 uur komt het ziekenhuis met een volgende update. De toestand van Groenewegen is onbekend.

Stappen ondernemen

Patrick Lefevere, de manager van de ploeg van Jakobsen is boos op Groenewegen. "We zullen stappen ondernemen om bij de UCI en de politie een klacht in te dienen voor het opzettelijk toebrengen van verwondingen. Het is heel erg. We blijven bidden dat Fabio het overleeft."

"Strafrechtelijke vervolging lijkt niet haalbaar"

Journalist Thijs Zonneveld zegt op Twitter dat een strafrechtelijke vervolging voor Groenewegen afhangt van verschillende rechtssystemen. "Ik ken het Poolse niet goed. Maar mij lijkt het sterk dat een strafrechtelijke vervolging van Groenewegen haalbaar is." Hij denkt wel dat de Amsterdammer een schorsing boven het hoofd hangt: