Deelnemers Damloop dit jaar alleen aan de startlijn: "Zal geen wereldtijd worden"

Deelnemers kunnen thuis zelf een route uitstippelen en op pad gaan. Via een app, die ze aan moeten zetten tijdens het lopen, kunnen ze hun tijd en afstand doorgeven aan de organisatie. Een manier van wedstrijdlopen die we sinds de corona-uitbraak steeds vaker zien.

Zenuwachtig

De 64-jarige Yvonne Val uit Zaandam deed in 1989 voor het eerst mee aan de Dam tot Damloop. Daarna liep ze lange tijd niet wegens overgewicht en omdat er in 2009 borstkanker bij haar werd geconstateerd. Toen ze in 2016 vijf jaar kankervrij was, besloot ze te gaan trainen voor de 'Damloop by night'. Vanaf 2017 doet ze nu mee aan de avond editie van de Damloop en dit jaar is bij de 'home edition ook van de partij'.

"Home editions en virtuele editions dat werkt gewoon voor mij. Ik word 's morgens net zo zenuwachtig wakker als dat ik een normale wedstrijd zou doen", vertelt Yvonne voor de camera van NH Sport.