Voorlopig geen 36e Dam tot Damloop voor René Cornet

ZAANDAM - Het is straks in september even wennen voor René Cornet. Normaal gesproken staat deze maand voor de 72-jarige hardloper uit Krommenie in het teken van de Dam tot Damloop, maar door het coronavirus gaat het dit jaar niet door. "Het is jammer, al speelde het al maanden deze coronacrisis."

NH Nieuws

We gaan samen met René Cornet naar de finishlijn in het centrum van Zaandam. "Het is heel gek, normaal staat het hier vol met toeschouwers en hardlopers. Nu helemaal niks." Dat zal straks ook in september het geval zijn als de 36e Dam tot Damloop eigenlijk zou moeten starten. In 1985 stond René Cornet voor de eerste keer aan de start van de befaamde hardloopwedstrijd. Die begon toen op de Amsterdamse Dam. Samen met 4300 andere renners maakte Cornet de eerste editie mee van de Dam tot Damloop. Sindsdien heeft hij geen enkele editie gemist. "Je begint met één keer, dan vijf keer en vervolgens staat het elk jaar op het programma." Dit jaar helaas dus geen 36e Dam tot Damloop voor Cornet, maar ongetwijfeld komt hij in 2021 weer over de finish in de Peperstraat. "Zolang het goed gaat doe ik mee, maar het moet wel een beetje gezond lijken. Ik moet niet strompelend over het parcours gaan."