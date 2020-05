Geen Dam tot Damloop dit jaar door coronacrisis

Het Dam tot Dam Weekend is normaal gesproken met 83.000 deelnemers het grootste sportieve weekend van Nederland. Tijdens het derde weekend van september stonden er vier evenementen gepland: de Dam tot Dam Wandeltocht, Damloop by night, Dam tot Dam FietsClassic en Dam tot Damloop. Het is voor het eerst in de historie dat deze evenementen niet door kunnen gaan. Het hoofdonderdeel, de Dam tot Damloop van Amsterdam naar Zaandam, bestaat al sinds 1985. De Dam tot Damloop is sindsdien met 46.000 deelnemers uitgegroeid tot de grootste 10 Engelse Mijl wedstrijd ter wereld.

"Wij brengen mensen in beweging om daarmee bij te dragen aan een gezonde samenleving. De gezondheid van deelnemers, toeschouwers, vrijwilligers en medewerkers is dus altijd ons eerste uitgangspunt. Wij hebben de afgelopen periode zorgvuldig onderzocht hoe we met minder deelnemers en creatieve oplossingen kunnen komen tot varianten die veilig en verantwoord zijn. Dit blijkt echter niet haalbaar. Alle betrokkenen betreuren de situatie. Het gezamenlijke overleg bevestigt het wederzijdse vertrouwen en het hechte partnerschap dat we de afgelopen 36 jaar met elkaar hebben opgebouwd", aldus Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft Le Champion eerder al twintig evenementen moeten afgelasten. Directeur Ron van der Jagt: “Dat we nu ook genoodzaakt zijn om de Dam tot Dam evenementen aan deze lijst van afgelastingen toe te voegen, is natuurlijk bijzonder spijtig. Wij willen niets liever dan zoveel mogelijk mensen – jong en oud – inspireren om te sporten en te bewegen. Dat staat nu even helemaal stil. We zijn inmiddels aan het kijken wat voor (virtuele) alternatieven we kunnen bieden. Verder kijken we hoopvol naar een toekomst zonder coronacrisis. Want één ding is de afgelopen tijd in Nederland wel duidelijk geworden: mensen willen lekker naar buiten, zoeken beweging en gaan massaal fietsen, hardlopen en wandelen."