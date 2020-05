Afgelasting Damloop: "Uiteindelijk was het besluit onvermijdelijk"

AMSTERDAM - "Uiteindelijk was het besluit onvermijdelijk" aldus Ron van der Jagt over de afgelasting van de Dam tot Damloop en de andere evenementen die op 19 en 20 september georganiseerd zouden worden.

"Voor de afgelasting waren drie belangrijke redenen: 1) De richtlijnen van het kabinet 2) Hoe kunnen wij de gezondheid voldoende waarborgen? 3) De beschikbaarheid van de medische hulpverlening", vervolgt de directeur van organisator Le Champion.

Marathon van Amsterdam

Le Champion organiseert ook op 18 oktober de Amsterdam Marathon."Die staat nog in de planning en dat is een heel ander verhaal. Het is één enkel evenement. Bij de marathon is het eenvoudiger om varianten te bedenken. Een minimumvariant zou kunnen zijn om alleen topatleten en deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap op de marathon toe te laten. Dan praat je over een paar honderd deelnemers en die kan je gemakkelijk over een afgsloten parcours laten lopen zonder publiek", aldus Ron van der Jagt.