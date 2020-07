Damloop lanceert Home Edition

ALKMAAR - Geen tienduizenden lopers die in kleurrijke en soms knettergekke outfits van de Prins Hendrikkade in Amsterdam door de IJtunnel naar de finish in de Peperstraat in Zaandam lopen. Geen muziek en spandoeken langs de route. Door de corona-maatregelen ging er een streep door het grootste hardloopevenement van Nederland. Organisator Le Champion biedt met de Dam tot Damloop Home Edition een alternatief.

Vanochtend om negen uur begint de inschrijving om in het oorspronkelijke Damloop-weekend van 19 en 20 september tóch vijf of tien Engelse mijlen af te leggen, maar dan wel in de eigen omgeving. Deelnemers krijgen een startnummer, een shirt en een poster om voor het raam te hangen. Verder is er door middel van apps digitale ondersteuning en is er tijdregistratie. Verder kun je ook gewoon een medaille halen. Ook bedrijven wordt opgeroepen weer mee te doen. Iedereen kan zijn route zelf bepalen.

Hardlopers die zich voor de oorspronkelijke Dam tot Damloop hadden ingeschreven en geen geld terug hebben gekregen, kunnen gratis aan de Home Editon meedoen. Het Damloop-weekend trekt de laatste jaren zo'n 83.000 deelnemers. Het is voor het eerst dat het evenement, dat sinds 1985 op de kalender staat, moest worden afgelast.

Kort na de afgelasting maakte NH Sport onderstaande reportage met René Cornet. Hij deed aan alle 35 voorgaande edities mee.