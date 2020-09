Ministerie: Schipholpersoneel niet welkom in coronateststraat

SCHIPHOL - De coronateststraat op Schiphol blijft uitsluitend bedoeld voor reizigers die uit oranje of rode gebieden aankomen op de luchthaven. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten aan NH Nieuws. Vakbond FNV had Schiphol-topman Dick Benschop opgeroepen om de teststraat ook voor luchthavenpersoneel te openen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De teststraat is sinds 13 augustus geopend voor passagiers die vanuit een hoogrisicoland op Schiphol zijn geland. De locatie is vanwege een tekort aan testcapaciteit voorlopig beperkt open. Dagelijks kunnen er tussen 6.00 en 18.00 uur ruim 1.000 reizigers worden getest, van de meer dan 5.000 mensen die daarvoor in aanmerking komen.

De coronatest is vrijwillig en alle passagiers die uit een oranje of rood gebied op Schiphol aankomen, wordt dringend verzocht 10 dagen in thuisquarantaine te gaan, ook al krijgt men na de test een negatieve uitslag.

Iedereen testen

FNV vindt dat de teststraat zo snel mogelijk, ook voor Schipholpersoneel toegankelijk moet worden. Vakbondsbestuurder Ron Meyer richtte die oproep aan Schiphol-topman Dick Benschop die er vorig week op aandrong iedereen die van of naar hoogrisicolanden reist verpicht te testen. Volgens Benschop moet de Europese Unie een gezamenlijk testbeleid hanteren, in plaats van landen dat zelf te laten bepalen.

Niet aan Schiphol om te bepalen

Meyer is met zijn oproep om de teststraat voor personeel te openen bij Benschop aan het verkeerde adres. Schiphol bepaalt het testbeleid namelijk niet. Dat wordt uitgevoerd door de GGD Kennemerland, dat onder de Veiligheidsregio Kennemerland valt. Maar ook de veiligheidsregio heeft geen zeggenschap over het uitbreiden van de capaciteit. Die valt onder het ministerie van Volksgezondheid van Hugo de Jonge.

Een woordvoerder van de minister laat NH Nieuws weten dat uitbreiden nu niet aan de orde is. "De teststraat is onderdeel van een onderzoek om te bepalen in hoeverre het testen van mensen zonder symptomen toegevoegde waarde heeft. Daarom worden gericht personen van geselecteerde vluchten uit oranje en rode gebieden aangeboden zich te laten testen."

Niet uitgebreid

De zegsman vervolgt: "Gezien de beperkte testcapaciteit die er momenteel is, wordt de capaciteit op Schiphol voorlopig niet uitgebreid." Naast Benschop van Schiphol en FNV, wil ook een meerderheid van de Tweede Kamer dat er op Schiphol meer getest kan worden. Wanneer dat eindelijk mogelijk is, is nu nog niet bekend. Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer wel laten weten laboratoriumcapaciteit te hebben ingekocht in Duitsland.