Topman Schiphol: verplicht testen is noodzakelijk voor herstel

SCHIPHOL - Directeur Dick Benschop wil dat alle passagiers verplicht worden getest op corona als zij van en naar landen vliegen waarvoor code oranje of rood geldt. De teststraat op Schiphol is momenteel onderbemand en kan dagelijks maar zo'n 20 procent van de potentiële reizigers testen. Met dit voorstel wil Benschop het vertrouwen in vliegen terugwinnen. De luchthaven maakte vandaag dramatische halfjaarcijfers bekend.

De coronateststraat op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet In vergelijking met vorig jaar registreerde Schiphol een afname van het aantal passagiers met 62,1 procent tot 13,1 miljoen. In het eerste halfjaar van 2019 werkte de luchthaven nog 34,5 miljoen reizigers. Topman Benschop denkt dat duidelijkere regels en afspraken over coronamaatregelen meer passagiers kan aantrekken. Artikel gaat verder onder de video

Directeur Benschop van Schiphol over verplicht testen - NH Nieuws / Doron Sajet

Lelystad Airport moet door Bij Royal Schiphol Group vallen honderden ontslagen. Welke arbeidplaatsen komen te vervallen, weet Benschop nog niet. Er werken zo'n 3.000 mensen voor Schiphol. Benschop wil ook kosten besparen door projecten uit te stellen, zoals de bouw van de nieuwe terminal. Die is op korte termijn toch niet nodig, legt de topman uit. Dat geldt niet voor Lelystad Airport. Daarvan blijft Benschop van mening dat die open moet gaan voor vakantievluchten. Artikel gaat verder onder de video

Directeur Benschop van Schiphol over Lelystad Airport - NH Nieuws / Doron Sajet

Milieuorganisatie Greenpeace begrijpt niets van Benschops keuze om Lelystad ongemoeid te laten. Campagneleider Dewi Zloch: "Ongelofelijk dat Benschop maar blijft drammen om Lelystad Airport te openen. Een extra vliegveld is onnodig en slecht voor de gezondheid, natuur en klimaat. Door de coronacrisis is er nog meer reden om een streep te zetten door deze luchtfietserij." Benschop verwacht dat het aantal passagiers pas tussen 2023 en 2025 weer op hetzelfde niveau zal zijn als in 2019. De opening van Lelystad Aiport staat gepland voor eind 2021.