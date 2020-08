Honderden banen weg bij Schiphol na dieprode halfjaarcijfers

SCHIPHOL - Luchthavenbedrijf Royal Schiphol Group heeft door de coronacrisis in de eerste zes maanden van het jaar een verlies geleden van 246 miljoen. Het bedrijf wil de kosten omlaag krijgen en zet daarom het mes in het personeelsbestand. Daarbij zullen naar verwachting honderden banen verdwijnen, op een totaal van 3.000 werknemers.

Door de crisis verwelkomde de luchthaven het eerste half jaar van 2020 ook miljoenen minder reizigers in vergelijking met een jaar daarvoor: 13,1 miljoen nu tegenover 34,5 miljoen in 2019.

Over het gehele jaar rekent Schiphol op een afname in het aantal passagiers van 55 tot wel 72 procent. De verwachting is dat het vliegverkeer op zijn vroegst in 2023 en mogelijk pas in 2025 weer op het niveau van vorig jaar zal zijn.

Coronatests

Verder neemt het bedrijf stelling in het testen van reizigers van en naar oranje of rode gebieden. Schiphol wil dat elke passagier van of naar zo'n gebied zich laat testen. Dit kan volgens de luchthaven leiden tot minder reisverboden.