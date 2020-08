RIVM niet blij met Schiphols nieuwe UV-coronakillers

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De kistjes zijn geplaatst op Schiphol Plaza, tussen Aankomsthal 3 en 4 en in Lounge 2, achter de paspoortcontrole. Het desinfecteren wordt gedaan onder toezicht van een medewerker van Schiphol, omdat UV-C-licht schadelijk is voor de gezondheid. Schiphol, dat normaal gesproken trouw alle RIVM-maatregelen opvolgt, heeft het instituut niet benaderd voor advies of goedkeuring. Het RIVM had liever gezien dat Schiphol het bij de bekende coronaregels had gehouden, zoals de anderhalve meter afstand houden, aldus een woordvoerder.

Extra service

Schiphol benadrukt dat de service extra is en andere coronamaatregelen niet vervangt. Ook de producent, UV Smart, laat NH Nieuws weten dat het niet de bedoeling is dat de UV-kistjes als alternatief worden gezien. Wel zegt UV Smart dat het RIVM zich eerder in een eerder rapport positief heeft uitgelaten over UV-C-licht.

Het UV-licht is alleen geschikt voor spulletjes zoals telefoons en paspoorten. Een reiziger juichte de nieuwe service toe: "Ik zou het apparaat liever groter zien, dat je er doorheen kan wandelen." Volgens UV Smart zullen dat soort poortjes er nooit komen, omdat de straling kankerverwekkend is.

Benieuwd hoe het werkt? Bekijk dan de onderstaande reportage: