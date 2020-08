Schiphol plaatst anti-corona UV-lichtpunten

SCHIPHOL - Reizigers op Schiphol kunnen voortaan persoonlijke spullen zoals telefoons, paspoorten en sleutels reinigen bij drie pas geplaatste UV-licht-punten. De reinigingslocaties zijn te vinden op Schiphol Plaza, tussen Aankomsthal 3 en 4 en in Lounge 2 achter de paspoortcontrole.

