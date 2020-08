Coronateststraat Schiphol vanaf vanochtend geopend

Reizigers uit risicogebieden kunnen vanaf deze ochtend 10.00 uur terecht in de coronateststraat op Schiphol. De teststraat is ingericht tussen Aankomsthal 3 en 4. Passagiers die op Schiphol aankomen uit een land met code oranje, worden door de GGD verwezen naar de testlocatie, maar zijn niet verplicht een coronatest te laten afnemen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Reizigers die uit een gebied aankomen met code oranje (alleen noodzakelijke reizen), werden al geadviseerd om twee weken in quarantaine te gaan. In andere landen is een quarantaineperiode voor binnenkomende reizigers al verplicht.

Minister de Jonge (Volksgezondheid) wilde vanaf maandag een verplichte quarantaine invoeren voor mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, maar gaat de komende weken eerst meer onderzoek ernaar laten doen.

Controle

De GGD gaat reizigers die vanuit een code oranje-land in Nederland zijn aangekomen telefonisch controleren of zij wel echt in quarantaine zijn gegaan.