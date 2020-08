Tweede Kamer wil ruimere openingstijden coronateststraat Schiphol

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de coronateststraat op Schiphol ruimere openingstijden krijgt. Twee weken geleden werd de teststraat in de aankomsthal in gebruik genomen, maar lang niet alle passagiers uit oranje en rode gebieden kunnen worden getest op corona. Van de Kamer moet de teststraat altijd open zijn om die reizigers te kunnen ontvangen.

De Tweede Kamer wil dat de minister ervoor zorgt dat de vrijwillige teststraat open is zolang er vluchten uit oranje en rode gebieden aankomen op Schiphol. Bovendien wil het parlement dat ook de andere Nederlandse internationale luchthavens een teststraat krijgen.

Ook na het aangepaste oranje reisadvies voor Spanje en Frankrijk blijft de coronateststraat alleen tussen 6.00 een 18.00 uur open . Volgens de veiligheidsregio waren er tot en met maandag dagelijks 5.000 reizigers die in aanmerking kwamen voor een coronatest, maar heeft de GGD maar capaciteit voor ruim 1.000. Vanwege een personeelstekort zou er niet op korte termijn een mogelijkheid zijn om de openingstijden te verruimen.

Meteen bij de opening maakte de Veiligheidsregio Kennemerland bekend dat de teststraat tussen Aankomsthal 3 en 4 beperkt open zou zijn. Die boodschap was lang niet bij iedereen doorgedrongen en al gauw ontstond verontwaardiging op het moment dat passagiers bot vingen bij de gesloten testlocatie. Meerdere Tweede Kamerfracties stelden er vragen over aan de minister.

