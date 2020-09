Drie Westfriese musea krijgen steun van Mondriaanfonds

WEST-FRIESLAND - Het Bakkerijmuseum in Medemblik, het Westfries Museum en het Museum van de 20e eeuw in Hoorn krijgen een steun van maximaal 60.000 euro vanuit het Mondriaanfonds. Het fonds wil musea tegemoetkomen in de inkomstenterugloop waar zij mee te maken hebben door de sluiting tijdens de coronaperiode. In totaal wordt aan 27 musea door het hele land steun toegekend.