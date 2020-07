Geen bezoekers en geen subsidie: kleine musea zien panden en collecties 'naar de verdommenis gaan'

NOORD-HOLLAND - Kleine musea in de provincie worden bedreigd in hun voortbestaan. Ze denken hooguit nog een jaar te kunnen overleven, mocht er niets veranderen. Dat stelt de Museumvereniging vandaag. Naast dat er geen bezoekers zijn, komen veel musea niet in aanmerking voor eventuele subsidie. Zo ook het Hollands Kaasmuseum in Alkmaar, dat inmiddels een enorm tekort heeft.

"Sinds de lockdown hebben we 75.000 euro aan omzet verloren, daarnaast komen we niet in aanmerking voor subsidie want we zijn een té klein museum", vertelt Hip Breebaart van het museum op het Waagplein in Alkmaar. Tekst gaat verder na de video

Voor de coronacrisis slenterden tussen de 250 en 500 bezoekers door het museum. Dat zijn er nu - in het hoogseizoen - slechts 150. "Dit jaar zingen we wel uit. Maar als het zo door gaat, kunnen we niet openblijven", schetst Breebaart een doemscenario. Ook het Flessenscheepjesmuseum in Enkhuizen staat het water tot aan de lippen. Het museum is pas sinds deze maand weer open en draait voornamelijk op vrijwilligers. Maar die vallen allemaal in de risicogroep en durven pas weer aan het werk als er een vaccin in. Coördinator van het museum, Frans Wesseling springt bij, maar doordeweeks kan het museum niet open.

Tot overmaat van ramp staat ook nog onderhoud gepland aan het monumentale pand, waardoor er weer een periode van sluiting aankomt. "Ik werk hier al zoveel jaren met zoveel plezier en ik zie het zo naar de verdommenis gaan. Er is er maar één van in Nederland en ik hoop van harte dat dat zo blijft", verzucht Wesseling. Subsidie De musea die geen subsidie ontvangen en vrijwel volledig afhankelijk zijn van inkomsten uit entreegelden, winkelverkoop, horeca en zalenverhuur dreigen dan ook massaal te verdwijnen. De 300 miljoen euro die het kabinet onlangs uittrok voor cultuur, komt ten goede aan een beperkt aantal musea, aldus de museumvereniging. Steunpakket De Museumvereniging pleit voor een steunpakket voor alle musea, ongeacht grootte of type collectie. Er is steun nodig om in elk geval de huisvestingskosten tijdens de tijdelijke sluiting te compenseren. Ook pleit de vereniging voor een nationaal herstelfonds om ook de verminderde inkomsten op te vangen, nu er zo'n tachtig procent minder bezoekers over de vloer komen en de museumwinkels, horeca en zaalverhuur ook veel minder opleveren. Sommige musea zijn een tikje optimistischer geworden over de toekomst, zo vertelt Mirjam Moll van de Meseumvereniging:

Ook pleit de vereniging voor verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor kleine en gulle gevers aan culturele instellingen zoals musea. Alle musea samen waren gedurende de drie maanden dat ze dicht waren wegens corona zo'n 35 miljoen euro kwijt aan huisvestingskosten, aldus Mirjam Moll van de Museumvereniging. Gedurende deze periode liepen de musea in totaal ongeveer 110 miljoen euro aan inkomsten mis, waardoor volgens Moll 'een steuntje in de rug' meer dan welkom is.

Drukker dan normaal Naar verwachting zullen de meeste musea tot eind volgend jaar zeker 50 tot 60 procent aan publieksinkomsten mislopen. Toch is het niet voor alle musea kommer en kwel. Museum Fort Kijkduin en het Atlantikwall Centrum in de Noordkop laten weten te draaien als nooit tevoren: "Deze maand zitten we op hetzelfde niveau als vorig jaar of zelfs meer bezoekers. Een geluk is dat we een vergoeding hebben gekregen voor de personeelskosten", aldus voorzitter André Koning.