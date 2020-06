Museum van de 20e Eeuw weer open: "Blij dat het weer kan, eindelijk"

Het zijn zware tijden geweest voor het museum. De sluiting kostte tienduizend euro per week, bovendien zit de helft van de vrijwilligers nog noodgedwongen thuis, omdat ze qua leeftijd in de risicogroep zitten. En ook zal het niet gelijk storm lopen met bezoekers. "Onze doelgroep is huiverig, heel veel vijftigplussers. We hopen naar het normale aantal te gaan, maar ik vrees dat het minimaal een half jaar, misschien wel langer duurt. We mogen nu blij zijn als we twintig of dertig procent van het normale aantal halen", aldus de museumdirecteur.

De exposities over Telekids en Oost-Duitsland zijn al verlengd tot in ieder geval augustus. Omdat er vraag naar was, maar ook om kosten te sparen. "Verder teren we in op onze buffer, en waar mogelijk bezuinigen we nog. Maar in principe hebben we niet veel mogelijkheden. Dus we hopen op steun van de gemeente. Wij huren het pand van de gemeente Hoorn, dus we hopen dat die toch wil kijken naar de huur van de afgelopen maanden. Een beetje steun is wel nodig."