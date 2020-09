Opnieuw onderzoek in sloot Nibbixwoud waar dode man (26) onder scootmobiel werd gevonden

De politie meldt op zoek te zijn naar persoonlijke eigendommen van het slachtoffer. De zwarte doeken zorgen er volgens een woordvoerder voor dat de rechercheurs ongestoord hun werk kunnen doen.

Verdachte

Na de dood van het 26-jarige slachtoffer startte de politie een uitgebreid onderzoek en ontdekte dat de man onder andere in een horecagelegenheid in Hoorn, en bij de Sportlaan in Wognum was gezien.

Op 10 augustus werd de sloot nog uitgebreid doorzocht met een speciale magneet in de hoop sporen te vinden, maar zonder resultaat. Toch werd uiteindelijk een 32-jarige man uit de gemeente Medemblik aangehouden.