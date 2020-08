Verdachte van betrokkenheid bij dood man Nibbixwoud zit nog zeker drie maanden vast

NIBBIXWOUD - Nog zeker drie maanden blijft de 32-jarige man in voorarrest die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de dood van een man in Nibbixwoud. Dat heeft de rechter tijdens de zitting bij de raadkamer bepaald.

Wat de rol zou zijn geweest van de uit de gemeente Medemblik afkomstige verdachte is onduidelijk. Hij zit in beperking waardoor hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Het Openbaar Ministerie wil daarom verder niets kwijt, behalve dat hij vast zit vanwege betrokkenheid voor de dood van het slachtoffer.



De 26-jarige man uit Hoorn werd eerder deze maand onder zijn scootmobiel dood in een sloot in Nibbixwoud gevonden. Nog steeds is het politie-onderzoek in volle gang. Eerder werd het water al doorzocht door een onderwateronderzoeksteam wat niets opleverde.

Getuigen gezien op camerabeelden

Ook deed de politie vorige week nog een getuigenoproep. Op camerabeelden van een bijgelegen tankstation is een fietser te zien die de plek passeert rond het tijdstip dat de man in de sloot belandde. De fietser reed in de nacht van 8 augustus om 04.02 uur langs het fietspad Over de Leek in de richting van Nibbixwoud. Ook is te zien dat er nog iemand bij de fietser op de bagagedrager zit. De politie hoopt dat de passanten op de fiets informatie kunnen geven die het onderzoek verder kan brengen.