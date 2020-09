NH Airtime blikt vooruit op najaar 2020

Schiphol omschreef de gevolgen van de coronacrisis afgelopen week als 'ongekend'. In het eerste half jaar van 2020 werd ruim de helft minder gevlogen in vergelijking met vorig jaar. En die toestellen zaten lang niet allemaal vol: Schiphol verwerkte ruim 13 miljoen passagiers, tegenover 34,5 miljoen vorig jaar. Zal het tweede halfjaar er rooskleuriger uitzien? NH Airtime blikt vast vooruit op het najaar.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Aan het einde van 2020 zal het aantal vliegbewegingen van dit jaar uitkomen tussen de 240.000 en 270.000. Zo laag is dat aantal al decennia niet geweest. Op Schiphol is ruimte voor maximaal 500.000 jaarlijkse vluchten. Dat maximumaantal werd vorig jaar op een haar na gehaald, maar naar verwachting zal het tot 2025 duren voordat Schiphol weer op dat niveau zit.

Improviseren

Met die maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar was de gang van zaken op Schiphol vrij voorspelbaar. De meeste bestemmingen stonden vast en de vliegtuigen die op de routes naar Amsterdam werden ingezet, wijzigden ook nauwelijks. Hoe anders is dat nu. De maatschappijen moeten veel improviseren, want wereldwijde restricties veranderen voortdurend.

Een recent voorbeeld is de superjumbo van Emirates uit Dubai, de Airbus A380-800. Dat toestel werd vol trots weer ingezet op de route naar Schiphol, maar bleek al na twee weken een maatje te groot voor Amsterdam. Het toestel werd weer ingeruild voor een kleinere Boeing 777-300ER. Voor corona stuurde Emirates twee dagelijkse A380's en een 777 naar Schiphol.

Definitief

Veel onzekerheid dus op Schiphol het komend najaar. Maar iets wat zeker is, is het definitieve afscheid van de passagiers-Boeing 747-400's van KLM. De Boeings kregen uiteindelijk nog een kort tweede leven als vrachtvliegtuigen, maar eind oktober is het echt over en sluiten voor ze. Rond de jaarwisseling zal de laaste van nog vier 747's Schiphol voorgoed verlaten.