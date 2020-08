NH Airtime: 'coronaproof' in de Arabische superjumbo op Schiphol

Een van de grootste publiekstrekkers is sinds deze maand weer terug op Schiphol: de Airbus A380 van Emirates uit Dubai. Alle 115 superjumbo's stonden maandenlang geparkeerd op de twee internationale luchthavens van Dubai, in afwachting van betere tijden. Emirates heeft de draad weer opgepakt en vliegt er weer even mee naar Amsterdam. Aan boord valt meteen op dat sommige uitzonderlijke luxes voorlopig coronaproof zijn gemaakt.