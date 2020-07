Arabische superjumbo vanaf augustus terug op Schiphol

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij Emirates gaat vanaf 1 augustus weer met het grootste passagierstoestel ter wereld vliegen op Schiphol, de Airbus A380. Uit het boekingssysteem van de maatschappij valt op te maken dat de kleinere Boeing 777-300ER vanaf volgende maand vervangen wordt door de superjumbo met aan boord 517 zitplaatsen, een bar en douchefaciliteiten.

Een Airbus A380 van Emirates op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Voor de coronacrisis vloog de maatschappij drie keer per dag tussen Dubai en Amsterdam. De ochtendvlucht werd uitgevoerd met een minder spectaculaire Boeing 777, waarna 's middags en 's avonds de Airbus A380 naar Schiphol werd gestuurd. Voorlopig houdt Emirates het op een dagelijkse vlucht naar Amsterdam. Mondkapje Zoals bij veel luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers op alle vluchten van Emirates een mondkapje op. De bemanning draagt daarbij ook handschoenen, een veiligheidsbril en beschermend schort. Eenmaal aangekomen in Dubai moeten reizigers een bewijs van een negatieve coronatest overhandigen of ter plaatste zo'n test laten afnemen en ergens binnen de uitslag afwachten. Indien positief moet je verplicht twee weken in quarantaine. Voor Dubai geldt overigens nog steeds het advies 'alleen noodzakelijke reizen' van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tekst gaat verder onder de foto

Emirates-bemanning met corona-outfits - Emirates

Publiekstrekker Al sinds de eerste vlucht naar Amsterdam op 1 augustus 2012 is de A380 van Emirates een publiekstrekker op Schiphol. Het toestel is grootste passagierstoestel ter wereld en trekt bij aankomst en vertrek veel bekijks van dagjesmensen en vliegtuigspotters. Vanwege de coronacrisis, de daarop volgende wereldwijde restricties en de beperkte vraag naar vliegtickets, hield Emirates al haar ruim 110 A380's aan de grond. Nu de vraag weer toeneemt, worden de superjumbo's mondjesmaat van stal gehaald. Bar is gesloten Van binnen is zo'n Emirates-A380 minstens even spectaculair. 14 eerste klasse-passagiers hebben toegang tot twee badkamers met douches en voor business- en eerste klasse-reizigers is op het bovendek een volledige lounge met bar beschikbaar. De bar blijft wel voorlopig dicht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In deze video van ons luchvaartprogamma NH Airtime bekeken we de nogal overweldigende luxe van de superjumbo tijdens een stop op Schiphol (tekst gaat verder onder de video):

Airbus stopt met de A380 Naar verwachting zal de Airbus A380 de komende jaren steeds zeldzamer worden. Maatschappijen sturen de peperdure toestellen vanwege de coronacrisis eerder met pensioen. Bovendien had Airbus al vorig jaar aangekondigd te stoppen met de productie van de superjumbo vanwege tegenvallende verkoopcijfers. NH Airtime over het einde van de A380 (tekst gaat verder onder de video):

NH Airtime: Airbus stopt met de A380, de 'superjumbo' - NH Nieuws/Doron Sajet

De A380 was niet helemaal weg op Schiphol de afgelopen maanden. De Chinese maatschappij China Southern zette onder andere dit toestel in voor (medische) vracht naar Amsterdam.