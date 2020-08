AZ treft Dinamo Kiev in laatste voorronde Champions League

NYON - AZ is bij de loting voor de laatste voorronde van de Champions League aan Dinamo Kiev gekoppeld. De strijd om een ticket voor het hoofdtoernooi wordt in één wedstrijd beslist. Het duel in Kiev staat voor dinsdag 15 of woensdag 16 september op de agenda.

Kiev beëindigde de competitie in Oekraïne op de tweede plaats. De ploeg won onlangs de Super Cup door landskampioen Sjaktar Donetsk te verslaan. AZ trof de club tien jaar geleden ook al eens. Onder leiding van trainer Gertjan Verbeek gingen de Alkmaarders in eigen stadion met 1-2 onderuit (doelpunt Erik Falkenburg) en werd er uit met 2-0 verloren. Dat gebeurde in de groepsfase van de Europa League. AZ wist toen niet te overwinteren doordat het als derde eindigde achter Kiev en Bate Borisov.

AZ ontsnapte dit seizoen in de tweede voorronde op het allerlaatste moment aan uitschakeling door het Tsjechische Viktoria Plzen. Dankzij een benutte strafschop in blessuretijd van Teun Koopmeiners is de Champions League-droom van de Alkmaarders nog niet voorbij.

Mocht AZ worden uitgeschakeld dan is de ploeg van trainer Arne Slot in elk geval nog tot de winterstop verzekerd van Europees voetbal in de Europa League. Bij een zege moet AZ in de play-offs van het hoofdtoernooi over twee duels zien te overleven om in de groepsfase terecht te komen. Ajax is, als aangewezen nummer één van Nederland, al verzekerd van deelname aan de groepsfase.