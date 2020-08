AZ-trainer Slot opgelucht na bepalende strafschop: "Vrij gemakkelijk gegeven"

ALKMAAR - Opgelucht en met een brede glimlach verscheen Arne Slot na afloop in de perszaal. De AZ-trainer was realistisch dat zijn ploeg ternauwernood door is naar de volgende voorronde van de Champions League. De Alkmaarders wonnen woensdagavond met 3-1 van Viktoria Plzen.

"We stonden op de rand van de uitschakeling en dan geeft de scheidsrechter een strafschop", vertelt Arne Slot over het moment van de wedstrijd. "Vanuit mijn perspectief leek het vrij makkelijk gegeven."

AZ kende een stroeve voorbereiding de afgelopen weken. En tegen de Tsjechische ploeg speelden de Alkmaarders ook ondermaats. "Hele matige eerste helft, bijna niks gecreëerd. Wel gaven we bijna niks weg, maar kwamen wel 1-0 achter. Gelukkig dankzij een slimme actie van Ferdy Druijf komen we op 1-1."

In de verlenging was Albert Gudmundsson met twee treffers de grote man bij AZ. De IJslander begon op de bank, omdat Slot de voorkeur gaf aan de net weer fitte Calvin Stengs. "Gudmundsson heeft heel goed gereageerd op het nieuws dat hij op de bank begon. Dan twijfel je ook geen seconde om hem in te brengen op het moment dat Stengs niet verder kon."

AZ neemt het in de volgende ronde op tegen Benfica, AA Gent of Dynamo Kiev. Ook deze ronde gaat over één duel. "De voorkeur ligt bij een thuiswedstrijd, zeker in deze coronatijd", aldus Slot. Deze derde voorronde van de Champions League is op 15 of 16 september.

Bekijk hieronder de reactie van Dani de Wit na de wedstrijd tegen Viktoria Plzen