AZ door het oog van de naald in voorronde Champions League

ALKMAAR - Mede dankzij een benutte strafschop in de allerlaatste minuut heeft AZ gewonnen van Viktoria Plzen uit Tsjechië. Het duel in de tweede voorronde van de Champions League eindigde na verlenging in 3-1. De AZ-doelpunten werden gemaakt door Teun Koopmeiners en Albert Gudmundsson (2x).

ANP / Jeroen Putmans

Het duel in Alkmaar was niet van hoogstaand niveau. Vooral in de eerste helft blonken beide ploegen uit in slordigheid. AZ had wel een licht overwicht, maar echte kansen leverde dat niet op. Sterke fase De ploeg van trainer Arne Slot kwam wel sterk uit de kleedkamer na rust. Owen Wijndal gaf in de 46e minuut vanaf links voor, waarna Dani de Wit de bal richting doel frommelde. Met enige moeite tikte Plzen-doelman Aleš Hruška de bal over. AZ leek door te drukken, want ook Myron Boadu en Fredrik Midtsjø kregen kansen. De spits volleerde over en zag een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel. De Noorse middenvelder kopte over. Slotfase reguliere speeltijd De bezoekers uit Tsjechië zetten daar weinig tegenover, maar een klein kwartier voor tijd was het plots wel 0-1. David Limberský haalde uit met links en zag de bal diagonaal voorbij doelman Marco Bizot gaan. Invaller Gudmundsson had vervolgens twee keer de gelijkmaker op zijn schoen, maar de IJslander schoot naast en tegen de paal. Het leek voorbij voor AZ, totdat Ferdy Druijf in de laatste minuut van de blessuretijd een penalty versierde. Koopmeiners schoot daarna onberipselijk raak: 1-1. Tekst gaat verder onder de foto

ANP / Jeroen Putmans

Verlenging Het bleek de nekslag voor Viktoria Plzen, want in de verlenging sloeg AZ toe. In de 98e minuut maakte Gudmundsson zijn twee gemiste kansen goed door de 2-1 te maken via de onderkant van de lat. De fraaie assist was van Midtsjø. De bezoekers waren de bovenliggende partij in de tweede helft van de verlenging, maar de Noord-Hollanders overleefden gelukkig een aantal hachelijke momenten. Boadu miste nog de 3-1, maar Gudmundsson bleef vlak voor tijd kalm. Hij omspeelde de doelman en schoof binnen. Volgende ronde AZ is nu in ieder geval zeker van de groepsfase van de Europa League. De derde voorronde van de Champions Leauge wordt gespeeld op 15 of 16 september. Bij winst spelen ze daarna de play-offs (over twee wedstrijden) voor een plaats in de groepsfase. Ajax is direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar (Leeuwin/76), Koopmeiners, Wijndal; Clasie (Druijf/80), De Wit, Midtsjø; Stengs (Gudmundsson/64), Boadu, Idrissi (Sugawara/93)