AZ kan Champions League-zege geen vervolg geven tegen ADO Den Haag

Aanvankelijk leek AZ echter al na tien minuten op een 0-1 voorsprong te komen. Albert Gudmundsson was dicht bij de openingstreffer, maar zijn poging werd van de lijn gehaald door oud-Ajacied Boy Kemper. Aan de andere kant was Arweiler gevaarlijk. Doelman Marco Bizot stond zijn mannetje en hield te poging van de Duitse spits uit zijn doel.

Kort daarna was Bizot opnieuw belangrijk. De keeper uit Hoorn ranselde eerst een eigen inzet van Joris Kramer uit zijn doel, waarna hij ook de rebound van Michiel Kramer tegenhield. Namens AZ wist Owen Wijndal gevaar te stichten. De linksachter werd diep gestuurd door Gudmundsson, maar zijn poging ging voor het doel langs.

Kansen

Na de pauze bleek Zwinkels een sta-in-de-weg voor AZ, want de doelverdediger redde knap op een poging van invaller Hakon Evjen. Het bleek een begin van een kansenreeks van de Alkmaarders, die middels schoten van onder meer Ferdy Druijf, Fedde de Jong en nogmaals Reijnders meerdere keren gevaarlijk voor het vijandige doel verschenen. De bezoekers moesten in de achtervolging, omdat Arweiler kort voor rust voor een Haagse voorsprong had gezorgd. De van FC Utrecht gehuurde spits werd diep gestuurd en schoot het leer hard achter Bizot in het doel.

