AZ-trainer Slot ergert zich na wederom een nederlaag: "Dit moet een wake-upcall zijn"

DEN HAAG - Na de 1-0 tegen ADO Den Haag was Arne Slot vrij duidelijk in zijn terugblik voor de camera. "Dit begin zo langzamerhand wel te irriteren en te frustreren", aldus de Alkmaarse coach. De nederlaag tegen de Haagse club was alweer de vijfde deze voorbereiding.

Het verhaal is inmiddels duidelijk als het gaat om de voorbereiding van de Alkmaarders. Veel nederlagen, weinig treffers en de nodige doelpunten tegen. Tegen ADO Den Haag kreeg AZ in ieder geval voldoende kansen, maar na negentig minuten stond er 1-0 op het scorebord. "Gezien de veldverhouding mag je deze gewoon niet verliezen. Een heel zwak moment voor rust zorgt voor die tegengoal. Dit moet wel een wake-upcall zijn voor iedereen."

Spelers als Stengs, Idrissi en Vlaar zaten niet bij de wedstrijdselectie. De Alkmaarse coach gaf namelijk een aantal spelers rust. Ook Thomas Ouwejan was niet van de partij in Den Haag. Het lijkt erop dat hij een dezer dagen de overstap maakt naar het Italiaanse Udinese. Slot over de kwestie van zijn linksback: "Vanuit zijn perspectief is het heel logisch dat hij verder wil kijken. Als dat voor ons als club goed is, dan zal het tot iets gaan leiden."

Bekijk hieronder het hele gesprek met Teun Koopmeiners na ADO - AZ.