AZ-speler Owen Wijndal debuteert in Oranje-selectie

ZEIST - Owen Wijndal (Zaandam) is door interim-bondscoach Dwight Lodeweges opgeroepen voor Oranje. Het is voor het eerst dat de twintigjarige linksback bij de selectie zit voor het Nederlands elftal. De Noord-Hollander zat wél al eerder bij de voorselectie.

AZ'er Owen Wijndal in Oranje: "Daar droom je van als je klein bent" - NH Nieuws

Quote

"Op het moment dat ik het hoorde, heb ik direct mijn ouders gebeld", vertelt Wijndal in gesprek met NH Sport. "Zij zijn erg trots op mij. De trainer had mij al gebeld dat ik er bij zou zitten, maar dat ik het nog voor me moest houden."

Noord - Hollandse inbreng bij Oranje

De overige opgeroepen Noord-Hollanders zijn: Marco Bizot (AZ), Joël Veltman (Brighton), Ryan Babel (Galatasaray), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Quincy Promes (Ajax).

Ajacieden Donny van de Beek en Perr Schuurs zijn ook onderdeel van de Oranje-selectie. Het Nederlands elftal speelt komende week in de Nations League tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). Beide duels zijn in de Johan Cruijff ArenA.

Tekst gaat verder onder de tweet