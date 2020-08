'Ouwejan dicht bij AZ-vertrek: avontuur in Italië lonkt voor linksback'

UDINE - De kans is groot dat AZ afscheid gaat nemen van Thomas Ouwejan. De linksachter staat in de nadrukkelijke belangstelling van Udinese, melden diverse media. De bedoeling is dat de 23-jarige Noord-Hollander voor een jaar wordt verhuurd aan de Italianen, die tevens een optie tot koop zouden hebben bedongen.

Ouwejan zat woensdag al niet meer bij de wedstrijdselectie van AZ, toen de Alkmaarders het in de tweede voorronde van de Champions League opnamen tegen Viktoria Plzen (3-1 winst). Bovendien deed hij niet mee aan de laatste training voorafgaand aan die wedstrijd. Ouwejan kan al sinds begin vorig seizoen niet meer op een basisplaats rekenen, omdat hij toen de concurrentiestrijd om de linksbackpositie verloor van Owen Wijndal.

Sinds 2007 bij AZ

De in Heiloo geboren Ouwejan speelde tot 2007 voor de Foresters, waarna hij werd opgenomen in de jeugdopleiding van AZ. Daar doorliep hij alle jeugdelftallen en maakte de verdediger in 2015 zijn eredivisiedebuut. In totaal kwam de verdediger tot 110 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarin hij drie keer wist te scoren. Het contract van de linkspoot in Alkmaar loopt nog tot medio 2022.

Met Bram Nuytinck, Willam Troost-Ekong en Hidde ter Avest zou de Nederlander drie landgenoten tegenkomen bij Udinese. Kamp Ouwejan heeft het nieuws tot nu toe nog niet bevestigd aan NH Sport.