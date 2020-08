Prachtige treffers bezorgen AZ knappe overwinning op Lille

ALKMAAR - AZ heeft de eerste zege in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te pakken. Tegen Lille kwam de ploeg van trainer Arne Slot eerst op achterstand, maar twee heerlijke doelpunten van Yuki Sugawara en Thomas Ouwejan zorgden ervoor dat de Alkmaarders alsnog een overwinning konden bijschrijven.

In de levendige openingsfase van de wedstrijd waren beide ploegen meermaals voor het doel van de tegenstander te vinden. De eerste levensgrote kans was echter voor AZ. Oussama Idrissi kwam alleen op doelman Mike Maignan af, maar de Franse keeper won de tweestrijd. Aan de andere kant moest AZ-keeper Hobie Verhulst optreden na een poging van spits Burak Yilmaz. Even daarvoor ging een poging van Jonathan Ikone voorlangs.

Achterstand

Na de rust trok Lille het initiatief wat naar zich toe en dat leidde al snel in de tweede helft tot een doelpunt. Rechtsback Jérémy Pied schoot de bal achter Verhulst in de verre hoek en daarmee zette hij de Franse ploeg op voorsprong. Idrissi had een goede mogelijkheid om de stand vrijwel direct gelijk te trekken, maar hij vond opnieuw doelman Maignan op zijn weg.