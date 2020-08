Singelgarage Alkmaar voldeed aan eisen, alleen een schoorsteen ontbrak bij de brand

ALKMAAR - Het ventilatiesysteem van de Singelgarage in Alkmaar voldeed aan de eisen. Dat stelt Eric Bosscher van de Federatie Veilig Nederland. Tijdens de brand had de brandweer grote moeite de brandhaarden te bereiken omdat de garage in korte tijd vol dikke rook stond. In de Alkmaarse gemeenteraad worden hierdoor vraagtekens gezet bij de brandveiligheid van de garage. "Maar die rook kon ook niet weg, omdat er geen rookwarmteafvoer in zit."

Grote schoonmaak op dit moment in de Singelgarage - Richard van der Veen

Daags na de brand meldde de Federatie Veilig Nederland, de ondernemersvereniging van gespecialiseerde bedrijven met technische oplossingen voor brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken, dat de afvoer van rook het probleem was bij de brand in de ondergrondse parkeergarage. Op 1 juli bleken twee auto's in brand te staan op parkeerlaag -2 in de Singelgarage. Een van de auto's was een elektrisch voertuig, die voor extra grote hitte zorgde bij de brand. Die hitte en de enorme ophoping van rook in de garage bemoeilijkte de bestrijding ervan. Door de inzet van blus- en ventilatierobots was de brand na vijf uur onder controle.

Naast de twee uitgebrande auto's, raakte de parkeergarage flink beschadigd door het vuur. Negen meterslange betonplaten tussen de twee parkeerlagen moeten worden vervangen. In een bericht aan de gemeenteraad deze week laat het stadsbestuur weten dat de garage nog tot de zomer buiten gebruik is. In dat zelfde bericht geeft de gemeente een update over de uitgevoerde en ingeplande verbeterpunten voor alle parkeergarages in de stad. Dit naar aanleiding van een brandveiligheidscheck eind 2017, waaruit blijkt dat er aanpassingen nodig waren aan de brandinstallaties. Het college van B&W schrijft aan de raad: 'Op basis van de inspectierapporten en de gewijzigde normen rondom brandmeldinstallaties is in 2018 gestart met de voorbereiding voor het verhelpen van de constateringen.' Een van de verbeterpunten voor de Singelgarage is: 'Het vervangen van de rookwarmteafvoer (RWA) in de Singel is aanbesteed en in gang gezet (realisatie was gepland voor eind 2020). De RWA functioneert en heeft dat ook gedaan bij de brand,' aldus de gemeente. Over dit functioneren leven vragen in de Alkmaarse raad, die donderdag niet gesteld mochten worden tijdens het vragenhalfuurtje omdat ze te laat zouden zijn ingeleverd. Uit navraag door NH Nieuws blijkt echter dat zo'n RWA helemaal niet in de garage is geïnstalleerd. Tekst gaat verder onder foto

Parkeerdek -2 zwartgeblakerd - NH Nieuws

"Zo'n rookwarmteafvoer is niet aanwezig in die garage", stelt Bosscher. "Een lid van onze Federatie heeft het ventilatiesysteem daar geplaatst. Dat systeem is een zogenoemde '10-voudige ventilatie'. Die verzorgt de luchtverversing, zodat uitlaatgassen niet blijven hangen, en is geschikt voor de afvoer van rook ná een brand." "Voor het rookvrij maken ten tijde van een brand heb je een veel krachtiger systeem nodig: een rookwarmteafvoer. Het huidige systeem in de garage is daar niet op ontworpen. Zo'n RWA was ook geen vereiste in het toen geldende bouwbesluit." Bij de Singelbrand aanwezige brandweerlieden bevestigen aan NH Nieuws dat er ook relatief weinig rook naar buiten kwam uit de monding van het ventilatiekanaal achter de ingang van de garage aan het Ritsevoort. De meeste rook bleef binnen. "Je zag geen hand voor ogen", vertelde een brandweerman destijds.

Quote "De eeuwenoude techniek van de schoorsteen, aangevuld met moderne kennis en techniek biedt de oplossing" Eric Bosscher, Federatie Veilig Nederland

Bosscher: "Anno 2020 weten we dat het positieve effect van het afvoeren van rook en warmte een enorm groot verschil kan maken. De eeuwenoude techniek van de schoorsteen, aangevuld met moderne kennis en techniek biedt de oplossing om de rook bij brand in een parkeergarage doeltreffend af te voeren." Dat er in het raadsbericht over een rookwarmteafvoer wordt gesproken, (b)lijkt een vergissing. "Met de RWA in het memo wordt inderdaad het ventilatiesysteem bedoeld. En er is dus aanbesteed voor een nieuwe vorm van RWA", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Verder wacht de gemeente het lopende onderzoek naar de garage en de brand af. Onderzoek Dat onderzoek wordt door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) uitgevoerd. "De brand in de Singelgarage is een van eerste branden in Nederland in een ondergrondse parkeergarage waar een elektrisch voertuig bij betrokken is. Het IFV onderzoekt daarom de brand met als doel om van dit incident te leren en om eventueel bestaande procedures te verbeteren", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "De onderzoeksvragen gaan over het brandverloop, het brandweeroptreden, de inzet van robots, het accupakket van de elektrische auto en de aanwezige voorzieningen voor brandpreventie. Het instituut publiceert het onderzoek en de leerpunten waarschijnlijk in oktober dit jaar."

Singelgarage De garage onder de Alkmaarse stadsgracht de Singel is in 1998 opgeleverd, en was de eerste parkeergarage in Nederland die (grotendeels) onder water ligt. De aanleg er van kostte ruim 12 miljoen gulden. Er is parkeerruimte voor een kleine 400 auto's, op twee parkeerlagen.