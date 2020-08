Noord-Holland Cup: VZV verslaat SEW, VOC nipt langs Volendam

VZV - SEW



Tussen VZV en SEW ging het in de openingsfase gelijk op, totdat de Veldtemsen via een treffer van Dominique Koppe een gaatje van drie punten sloegen (11-8). Door een fraaie treffer van VZV-keepster Lisanne Bakker werd er een ruststand van 15-9 bereikt. Via 15-11 en 19-12 liep de ploeg uit 't Veld snel uit naar een 22-13 voorsprong tegen de ploeg van trainer Arthur Langedijk. Het slotakkoord was vervolgens voor Maud Kruijer, die namens het team van trainer Rolf Schulte de 31-22 tegen het net gooide.

VOC - Volendam

Voor het duel tussen VZV en SEW hielden VOC en Volendam het langer spannend. De Volendammers, onder leiding van de nieuwe trainer Mark Ortega, namen het heft in handen en kwamen op een 1-3 voorsprong. Na een stand van 3-6 zorgde Roos Daleman namens VOC voor de gelijkmaker: 7-7. Na een 12-10 voorsprong bij rust liepen de Amsterdammers na de pauze snel uit tot 18-12. Volendam liet het er echter niet bij zitten en via een strafworp van nieuwkomer Pien van der Geest kwam de ploeg van Ortega zelfs weer op gelijke hoogte met VOC: 19-19. Een gelijkopgaande slotfase werd uiteindelijk besloten door treffer van Kim Molenaar, die daarmee haar nieuwe ploeg VOC de winst bezorgde: 24-23.

Finales

Komende vrijdag staat de derde speeldag van de Noord-Holland Cup op het programma. Zondagmiddag staan vervolgens de finales op het programma. Inmiddels is al bekend welke twee ploegen er om de eerste plek gaan strijden: VOC en VZV. Eerder op de middag spelen Volendam en SEW voor de derde plaats.