Zeges voor VOC en VZV op eerste dag Noord-Holland Cup

VOC en SEW openden het toernooi. De Amsterdamse ploeg, onder leiding van kersvers trainer Rachel de Haze, nam al snel het heft in handen en leek door de ruststand van 12-18 niet in de problemen te komen. SEW vocht zich echter terug en dat leidde ertoe dat SEW-speelster Britt Holster zelfs de aansluitingstreffer noteerde (21-22). Tot een gelijkmaker kwam het ondanks de knappe comeback niet, waarna het slotakkoord (28-31) voor Riejanne Blaauw was in het voordeel van VOC.

Volendam - VZV

Volendam, de gastheer voor de eerste avond van de Noord-Holland Cup, nam het vervolgens op tegen VZV. De thuisploeg van trainer Mark Ortega stond in de rust met 12-11 voor en leek ook na de thee lang op weg naar een zege. Na een stand van 19-14 voor Volendam begon de ploeg van trainer Rolf Schulte echter aan een wederopstanding, waarna ze in de allerlaatste seconden zelfs nog konden zegevieren ook: 25-26.

Finale

Woensdagavond is de tweede speeldag van de Noord Holland Cup. In sporthal 't Zijveld van VZV neemt VOC het die avond op tegen Volendam, terwijl de thuisploeg tegen SEW speelt. Vrijdag wordt er gespeeld bij VOC en zondagmiddag wordt het toernooi afgesloten met een troostfinale en de grote finale op het terrein van SEW.