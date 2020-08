Sport Rachel de Haze bouwt aan nieuw VOC: "We moeten de tijd krijgen"

Nu Rachel de Haze is begonnen als trainer van de handbalsters van VOC, mag ze gelijk bouwen aan een nieuw team. Daarmee staan de plannen voor een nieuw kampioenschap voorlopig nog even in de koelkast: "We moeten tijd krijgen. De ontwikkeling van spelers krijgt nu prioriteit", zegt De Haze.

NH Sport/Maarten Westerduin

De laatste jaren was VOC oppermachtig in het vrouwenhandbal. Onder de vorige trainer, Ricardo Clarijs, won de ploeg uit Amsterdam-Noord drie keer op rij het landskampioenschap. In het vorige seizoen - gestaakt door corona - eindigde de club nog wel als eerste, maar niet meer met de totale dominantie van voorheen. NH Sport maakte in oktober vorig jaar een reportage over een mogelijke machtsovername in het handbal.

VOC - VZV - NH Nieuws

Vers bloed Voor dit seizoen lijkt de status van topfavoriet verdwenen te zijn. Clarijs vertrok in het voorjaar om zich te richten op zijn werk bij de Handbal Academie; De Haze stopte met handbal om voor het trainerschap te gaan. Daarna volgde een leegloop van de selectie en werd er een tiental spelers voor in de plaats gehaald. De selectie van VOC is nu een stuk jonger dan in de jaren ervoor. Michelle Goos (die namens de Oranjevrouwen op de Spelen van 2016 uitkwam) en Jacky Ferweda, brengen met hun komst de nodige ervaring mee, maar het grootste deel van de nieuwkomers bestaat uit jonge talenten. Molenaar Een van die talenten is Kim Molenaar. De jeugdinternational, die al eens werd opgenomen in de voorselectie van het grote Oranje, komt over van VZV. Molenaar wil, net als haar zus Lynn, via VOC de stap naar de top maken. "Ik merk bij Rachel dat ze echt wil dat ik beter wordt", licht Molenaar haar keuze toe. "Ze wil me klaarstomen voor het buitenland. Dat trok mij heel erg aan."

Bijgestelde doelstelling Met de jonge selectie krijgt De Haze drie jaar de tijd om een nieuwe kampioensploeg te smeden. Voor nu lijkt een plek bij de eerste vier daarom een realistische doelstelling. "Ik zeg niet dat we geen kampioen kunnen of willen worden, maar er is wel tijd nodig om een nieuw team te bouwen. Individuele ontwikkeling heeft aankomend seizoen de prioriteit", zegt de Haze. Zola Amsen, één van de weinige spelers die al langer bij VOC speelt, denkt daar anders over. "Je moet altijd voor het kampioenschap gaan. Daarvoor ben je sporter."