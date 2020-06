VZV wil vertrek Jimmink en Kos opvangen met speelsters uit eigen gelederen

'T VELD - VZV moet het komend seizoen zien te redden zonder Kim Jimmink (foto) en Florance Kos. De twee jonge handbalsters hebben hun laatste wedstrijd voor de ploeg uit 't Veld gespeeld en gaan zich richten op andere dingen. Eerder werd al bekend dat Kim Molenaar de overstap maakt naar VOC. VZV is niet van plan om de onstane gaten in de selectie op te vullen met speelsters van buitenaf, maar wil het eerste elftal versterken met talenten uit de A-jeugd en het tweede elftal.

Theo Moras

Rolf Schulte, trainer van de eredivisionist, noemt het vertrek van Jimmink en Kos een 'aderlating'. "Kim en Florance speelden natuurlijk al jaren bij VZV en Florance beleefde vorig seizoen een heel sterk seizoen", vertelt hij. "Maar van haar we wisten eigenlijk al dat ze aan haar laatste seizoen bezig was, want ze wilde eerst vorig seizoen al stoppen. Toch had ze haar vertrek toen nog een jaartje uitgesteld voor ons. Het vertrek van Kim is ontzettend jammer, maar nu ze is afgestudeerd heeft ze het zo druk gekregen dat ze het niet meer kon combineren met het intensieve programma van VZV."

Ondanks dat naast Jimmink en Kos ook Molenaar vertrok, heeft VZV nog geen spelers van andere clubs gehaald om de selectie te versterken. "En daar hebben we bewust voor gekozen, licht Schulte toe. "Tuurlijk; als Nycke Groot aan komt wandelen en zegt dat haar handen jeuken om bij ons aan de slag te gaan, dan ga ik geen nee zeggen. Maar we hebben voor de posities waar we eventueel versterking nodig hebben goede talenten lopen in het tweede team en in de A-jeugd. We willen hen rustig aan brengen, zodat ze tijdens de play-offs uiteindelijk volwaardigde eredivisie-speelsters zijn."

Patrick Hogervorst

Voor de linkerhoek, de positie waar Jimmink stond, is Albertine Abube uit het tweede team in beeld. Verder worden onder anderen talenten als Carmen van der Kroon, Lynn Klesser, Jet Jimmink (jongere zusje van Kim, red), Djoni van Hilten en Demy Worst goed in de gaten gehouden. "Het zijn allemaal speelsters die al eens hebben ingevallen bij het eerste", zegt Schulte, die aangeeft dat het gat tussen het eerste en het tweede kleiner wordt doordat het tweede team eerste divisie gaat spelen. "Bovendien ben ik er voorstander van dat - wanneer de mogelijkheid er is - je je selectie moet opvullen met speelsters van je eigen club. Anders heeft een jeugdopleiding ook weinig zin." Nieuwe vloer Morgen (woensdag 1 juli) gaat het team van Schulte voor de eerste keer weer binnen trainen. Dat gaat gebeuren op een nieuwe vloer die is aangelegd in de hal. De vloer bevat alleen handballijnen. "Op die manier wordt het nog meer een handbalarena. Veel meer demping, veel betere kwaliteit. Ook kan je er beter op bewegen, zoals met het opvangen van de schokken en het draaien. We kunnen dus nog harder trainer zonder dat het blessures oplevert." Vanaf de laatste week van juli gaat VZV weer 'echt serieus' aan de gang. Op 13 september staat vervolgens het begin van de competitie gepland. "We willen onze prestaties van het vorige seizoen evenaren", is Schulte duidelijk. "We willen een van de finales halen."