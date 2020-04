Handbal: Molenaar verruilt VZV voor VOC

De 17-jarige Molenaar komt over van VZV uit 't Veld. Doordeweeks verblijft ze op Papendal bij de handbalacademie.

"Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad bij VZV en ben fantastisch opgevangen door de club. Alleen mijn doelen liggen verder. Ik heb het gevoel dat ik bij VOC Amsterdam mijn doelen kan behalen. Ik ken Rachel als assistent-coach bij Oranje U18 en vind het super fijn om met haar samen te werken. Vooral door haar ervaring als speelster van Oranje en ik kijk er dan ook enorm naar uit om haar dit jaar als coach te hebben", vertelt Molenaar op de Facebook-pagina van de Amsterdammers.

Komend seizoen is Rachel de Haze de trainster van VOC Amsterdam. ‘Kim is een hele complete handbalster voor haar leeftijd. Ons doel is om haar in 2 seizoenen klaar te stomen voor internationaal handbal zoals we bij VOC gewend zijn. Met Kim erbij hebben we een hele mooie, gevarieerde en handballende opbouw rij. Ze past in ons spel en ik kijk er naar uit om met haar te werken", aldus Rachel de Haze.