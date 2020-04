Handbalster Goos keert na vier jaar terug bij VOC

De keuze voor de Amsterdammers is een logische. "Ik kom natuurlijk bij VOC vandaan. Ik heb daar 22 jaar gespeeld. Ik heb in Nederland nog nooit voor een andere club gespeeld, dat ben ik ook niet van plan. Mijn keuze was dus snel gemaakt."

"Rachel (de Haze red.) is mijn nichtje, dus dat speelde ook mee", vervolgt de 30-jarige Goos. "Ik wilde niet dat mijn laatste wedstrijd in mijn carrière degene was waarin ik mijn kruisband afscheur. Het was dus duidelijk dat ik nog wilde handballen, maar ik wist nog niet waar en in welke vorm. Na een paar keer bellen met Rachel en de club heb ik besloten om nog één à twee jaar bij VOC te blijven."