Handbalsters SEW hunkeren naar succes

NIBBIXWOUD - De laatste prijs voor handbalclub SEW is bijna tien jaar geleden en dus snakken ze in West-Friesland naar succes. "Bij handbal is het zo dat als je serieus wil gaan presteren je minimaal acht uur per week gaat trainen. Wij hebben een plan en dan gaan wij richting de twaalf uur. Dan kom je het het verste", aldus trainer Arthur Langedijk.