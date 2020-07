Ambitieus VZV gaat voor landskampioenschap

"Wij willen komend seizoen om de prijzen gaan spelen", vertelt aanvoerster Djazzmin Trabelsi aan NH Sport. "Dat wilden we afgelopen seizoen ook. We waren goed op weg, maar vanwege het coronavirus konden we de halve finale tegen Venlo helaas niet spelen. Nu gaan we voor het kampioenschap en hopen we in ieder geval de finale te halen."

Ondanks het vertrek van Kim Jimmink, Florence Kos en Kim Molenaar heeft Trabelsi het vertrouwen dat VZV dat goed kan opvangen. "Gelukkig hebben we wij een heel goede jeugdopleding waar veel talenten rondlopen. We hebben ook een goed tweede team, dus ik ben ervan overtuigd dat er nieuwe krachten bij ons team komen."