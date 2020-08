Stengs en Vlaar terug in AZ-selectie: "Zijn in staat om te spelen"

ALKMAAR - AZ kan woensdagmiddag tegen Viktoria Plzen beschikken over Calvin Stengs en Ron Vlaar. Beide spelers kampten de afgelopen tijd met blessures, maar in de strijd om een ticket voor de derde voorronde van de Champions League heeft trainer Arne Slot het tweetal weer bij de selectie gehaald.

"Ze zijn in staat om te spelen", meldt trainer Arne Slot daags voor de eerste officiële wedstrijd van AZ sinds begin maart. "Weliswaar met een conditionele achterstand. Ze kunnen om die reden geen negentig minuten spelen, maar ze zijn wel in staat om minuten te maken. Nu is het aan ons om te bepalen hoeveel dat er gaan worden."

"We kunnen in ieder geval niet arrogant aan de wedstrijd tegen Viktoria Plzen beginnen"

Ondanks dat AZ niet al te goede resultaten heeft neergezet in de voorbereiding op het komende seizoen, denkt Slot te kunnen doordringen naar de volgende ronde. "De resultaten zorgen er in ieder geval voor dat wij niet arrogant aan de wedstrijd tegen Viktoria Plzen kunnen beginnen", aldus een reële Slot. "Daar zou überhaupt al geen plek voor zijn, aangezien AZ zo'n tien jaar geleden voor de laatste keer Champions League heeft gespeeld en Plzen dat een stuk vaker heeft gedaan."

Bepalende spelers

"Tegelijkertijd hebben we vorig jaar ongelofelijk veel vertrouwen opgedaan door het seizoen dat we hebben gespeeld", vervolgt Slot. "Dat in combinatie met het feit dat bepalende spelers langzamerhand terugkomen, gaan we met veel vertrouwen het duel in."

NH Sport zendt woensdag op TV, Facebook en op de website/app om 15.30 uur live een voorbeschouwing op de wedstrijd uit.