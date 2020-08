AZ'er Koopmeiners kijkt met vertrouwen uit naar duel met Viktoria Plzen

ALKMAAR - Woensdag gaat het seizoen voor AZ officieel van start. De ploeg van trainer Arne Slot speelt om 16.30 uur in de tweede voorronde van de Champions League tegen Viktoria Plzen. Ondanks dat AZ in de voorbereiding slechts een wedstrijd wist te winnen, denkt aanvoerder Teun Koopmeiners dat zijn team klaar is voor het belangrijke treffen.

"Het is op zich logisch dat het voetbal nog niet zo flitsend is als vorig seizoen", nuanceert Koopmeiners de resultaten van de afgelopen weken. "In de voorbereiding ga je wedstrijden iets anders in. Meer vermoeid, je traint hard, je speelt geen hele wedstrijden met dezelfde ploeg.. Vorig jaar waren de uitslagen ook niet zoals we wilden in de voorbereiding, maar de eerste competitiewedstrijd wonnen we met 4-0."

Terugvechten

Als AZ onverhoopt op achterstand komt is de ploeg in staat om zich terug te vechten, meent Koopmeiners. "We komen morgen het liefst op een 1-0 voorsprong natuurlijk", zegt hij. "Maar we hebben vorig jaar ook wedstrijden gehad waarin we achter zijn gekomen. Daarin hebben we laten zien dat we heel goed terug kunnen komen. Dus mochten we op achterstand komen, wat niet de bedoeling is, dan hebben wij genoeg vertrouwen om terug te vechten."